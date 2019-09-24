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США принуждают Германию раскошелиться на НАТО

11:48
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Берлину напомнили о договоренностях в рамках НАТО

Увеличить расходы на оборону призвали Германию Соединённые Штаты. Заявление прозвучало из уст министра обороны Марка Эспера в штаб-квартире Пентагона.

Там глава американского военного ведомства провёл переговоры с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает "ТВ Центр". Эспер подчеркнул: Берлин - важный союзник США по НАТО, поэтому инвестиции в оборону Германии укрепляют и весь военно-политический блок.

Эспер также считает, что ФРГ, являясь крупнейшей экономикой Европы, может больше инвестировать в оборону. При этом он отметил, что Германия вносит наибольший после США вклад в операции НАТО, пишет Газета.Ru.

Ранее президент Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что те слишком мало финансируют армию. Согласно бюджету на следующий год, Германия потратит на оборону почти 45 миллиардов евро. Это 1,2% ВВП. Хотя по договорённостям в рамках НАТО на данную статью должно уходить почти в два раза больше.

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