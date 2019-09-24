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Названа дата прихода отопления во все дома Москвы

12:09
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Ранее тепло пришло в соцобъекты

В регионах Центральной России начался отопительный сезон из-за низких среднесуточных температур - в среднем, это произошло на неделю раньше, чем в прошлом году.

Тепло уже подают во Владимирской, Ивановской и Ленинградской областях. Нагревать батареи начали в Белгороде, Брянске, Костроме и Твери. В ближайшие дни котельные запустят в Орле, Смоленске, Ярославле, Воронежской и Липецкой областях.

Досрочно к отопительному сезону присоединились Москва и Подмосковье. В первую очередь, комфортная температура установилась в школах, детских садах, поликлиниках и больницах. Отопление пришло и во многие жилые дома. Подключить все объекты коммунальщики планируют до четверга, 26 сентября, передает "ТВ Центр".

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