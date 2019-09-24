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35-летняя россиянка разбилась в страшном ДТП в Таиланде

10:30
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Она взяла напрокат мопед

35-летняя россиянка Олеся Маилян попала в аварию во время поездки на мопеде по острову Пхукет.
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В пятницу, 20 сентября, гражданка России въехала в Чалонгский туннель, где запрещено движение двухколесных транспортных средств. По какой-то причине туристка врезалась в разделительное ограждение.

Полиция выясняет, могло ли спровоцировать ДТП другое транспортное средство. Свидетелей на месте происшествия не оказалось. 

Олесю Маилян доставили в больницу с травмами головы и многочисленными переломами. "Она в тяжелом, но не критическом состоянии, уже может говорить, но недолго, и ей пока очень тяжело говорить о том, что там произошло", - заявил ведущий следствие подполковник полиции, передает "Газета.ru"

По словам подполковника, россиянке предъявят обвинение в неосторожном вождении, нарушении ПДД и нанесении ущерба госсобственности, ведь она повредила дорожное ограждение. 

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