Выяснились алкогольные предпочтения россиян

Миф о любителях водки развеян

Пиво стало самым популярным алкогольным напитком среди россиян в текущем сентябре. В пятерку лидеров также вошли вино, водка, коньяк и сидр. В сентябре прошлого года место сидра занимало шампанское.

Как передает RT, самым популярным безалкогольным напитком в России стала вода. Граждане пьют ее чаще, чем сок, квас, минеральную воду и энергетические напитки. За год предпочтения россиян в этом отношении не изменились.

Эту информацию удалось собрать при обработке фискальных данных с касс. Участники исследования проанализировали свыше 15 миллиардов кассовых чеков.

Ранее в Минздраве сообщили, что женщинам можно употреблять около 200 миллилитров вина в день, мужчинам - примерно 900 миллилитров пива.