ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выяснились алкогольные предпочтения россиян

11:03
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Миф о любителях водки развеян

Пиво стало самым популярным алкогольным напитком среди россиян в текущем сентябре. В пятерку лидеров также вошли вино, водка, коньяк и сидр. В сентябре прошлого года место сидра занимало шампанское. 
Не только алкоголь: какие напитки приводят к циррозу печени

Как передает RT, самым популярным безалкогольным напитком в России стала вода. Граждане пьют ее чаще, чем сок, квас, минеральную воду и энергетические напитки. За год предпочтения россиян в этом отношении не изменились.

Эту информацию удалось собрать при обработке фискальных данных с касс. Участники исследования проанализировали свыше 15 миллиардов кассовых чеков.

Ранее в Минздраве сообщили, что женщинам можно употреблять около 200 миллилитров вина в день, мужчинам - примерно 900 миллилитров пива.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Пьет воду
Пьет воду
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.