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Собянин: к концу года число электробусов в Москве достигнет 300 единиц

10:54
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Москва – лидер среди европейских городов по количеству электробусов

Количество электробусов в Москве до конца года года достигнет 300 штук. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что первый электробус появился в столице 1 сентября 2018 года.

"На маршрут №73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева вышли первые электробусы - бесшумная и экологически чистая альтернатива дизельным автобусам. Спустя год уже 210 электробусов перевозят пассажиров по 14 маршрутам", - написал мэр.

Ежегодно электробусами пользуются более 100 тысяч человек, а всего с начала эксплуатации число перевезенных пассажиров превысило 11 миллионов человек. Уже в 2021 году Москва планирует практически полностью отказаться от закупок дизельных автобусов.

"Электробусы поставляют в столицу отечественные автозаводы "КаМАЗ" и "ГАЗ". По сервисным контрактам они отвечают за эксплуатацию подвижного состава и зарядных станций в течение 15 лет. Суммарные затраты на его эксплуатацию на 10% ниже, чем у троллейбуса, а срок эксплуатации - на 50% дольше, чем у автобуса", - подчеркнул Сергей Собянин.

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