"Либо он, либо дети!" Джоли закатила Питту истерику

Энджи взбесил новый друг Брэда

Анджелина Джоли даже после развода продолжает вмешиваться в личную жизнь Брэда Питта. Актриса устроила экс-супругу настоящую истерику из-за его новых друзей.

Как пишет RadarOnline, Анджелину взбесило общение Брэда с четой Кардашьян. Джоли позвонила Питту и поставила жесткий ультиматум: "Канье или дети".

Джоли уверена, что знакомство ее наследников с рэпером и многочисленными членами его семьи могут плохо на них отразиться. "Анджелина терпеть не может клан Кардашьян", - рассказал журналистам знакомый звезды.

Комментарий Питта журналистам добыть не удалось. Однако издание отмечает, что Брэд не так давно получил право беспрепятственно видеться с детьми и опасается, что Джоли действительно может запретить встречи с наследниками.

"Очевидно, что Брэд может дружить с кем угодно, но он знает, что Энджи начнет действовать, если он продолжит видеть Канье", - заключил инсайдер.