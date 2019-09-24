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"Либо он, либо дети!" Джоли закатила Питту истерику

11:54
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Энджи взбесил новый друг Брэда

Анджелина Джоли даже после развода продолжает вмешиваться в личную жизнь Брэда Питта. Актриса устроила экс-супругу настоящую истерику из-за его новых друзей.
Как живет пожелавшая стать мальчиком дочь Джоли и Питта. Фото

Как пишет RadarOnline, Анджелину взбесило общение Брэда с четой Кардашьян. Джоли позвонила Питту и поставила жесткий ультиматум: "Канье или дети".

Джоли уверена, что знакомство ее наследников с рэпером и многочисленными членами его семьи могут плохо на них отразиться. "Анджелина терпеть не может клан Кардашьян", - рассказал журналистам знакомый звезды.

Комментарий Питта журналистам добыть не удалось. Однако издание отмечает, что Брэд не так давно получил право беспрепятственно видеться с детьми и опасается, что Джоли действительно может запретить встречи с наследниками.

"Очевидно, что Брэд может дружить с кем угодно, но он знает, что Энджи начнет действовать, если он продолжит видеть Канье", - заключил инсайдер.

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