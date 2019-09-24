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"У них сломалось капитально": США не пустили российскую делегацию на ГА ООН

11:35
  • вторник
  • 24 сентября 2019

МИД России отверг обоснования Вашингтона

Отказ от выдачи виз россиянам для участия в 74-й Генассамблее ООН - возмутительный пример неуважения и невыполнения обязательств принимающей стороны. Такое заявления сделала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова, передает "ТВ Центр".
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Сегодня в Нью-Йорке открывается так называемая неделя высокого уровня. Однако 10 членов российской делегации не смогут принять участие в сессии. Американская сторона не оформила в срок необходимые документы. Как уточнили в нашем МИД, эта ситуация станет главной темой переговоров Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Захарова подчеркнула, что все документы на получение виз были предоставлены в сроки, указанные американской стороной. Однако часть документов, которые были поданы еще за несколько месяцев до поездки, были возвращены с пометкой "рано сдали".

"Что-то у ребят сломалось капитально", - подытожила Захарова в своем фейсбуке.

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