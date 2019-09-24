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Сергея Гармаша госпитализировали с разбитой головой

12:18
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Он пострадал в аэропорту

Народный артист России Сергей Гармаш получил травму головы в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. 

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РЕН ТВ сообщает, что 61-летний актер разбил голову. Его отправили в больницу Новочеркасска. 

"Очевидцы говорят, что артист был нетрезв, однако подтверждения этой информации на данный момент нет", - передает телеканал. 

Подробности инцидента устанавливаются. 

В 2017 году Гармаш попал в аварию в Пскове, куда он приехал на съемки фильма. Автомобиль Hyundai, принадлежавший Гармашу, столкнулся с рядом стоящей машиной ВАЗ 2112. В результате аварии никто не пострадал, поэтому ДТП оформили без участия полиции. 

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