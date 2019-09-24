Сергея Гармаша госпитализировали с разбитой головой

Он пострадал в аэропорту

Народный артист России Сергей Гармаш получил травму головы в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону.

РЕН ТВ сообщает, что 61-летний актер разбил голову. Его отправили в больницу Новочеркасска.

"Очевидцы говорят, что артист был нетрезв, однако подтверждения этой информации на данный момент нет", - передает телеканал.

Подробности инцидента устанавливаются.

В 2017 году Гармаш попал в аварию в Пскове, куда он приехал на съемки фильма. Автомобиль Hyundai, принадлежавший Гармашу, столкнулся с рядом стоящей машиной ВАЗ 2112. В результате аварии никто не пострадал, поэтому ДТП оформили без участия полиции.