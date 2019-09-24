Страшнее рака: названо 5 самых мучительных болезней

У пациентов нет шансов на выздоровление

Врачи перечислили пять смертельных болезней, которые протекают мучительней, чем онкология. Если от рака, выявленного на ранней стадии, можно вылечиться, то эти недуги не оставляют шансов на спасение.

Рейтинг самых страшных хворей открывает болезнь Крейтцфельдта-Чкоба, которую также называют "коровьим бешенством". Она разрушает головной и спинной мозг, а также нервные окончания. Как пишет ФАН, недуг оставляет пациента "без жизненно важных чувств".

Другой жуткой болезнью считается фатальная бессонница. Это генетическое заболевание, которое может длиться от семи месяцев до трех лет. В течение этого времени больной медленно угасает, страдая от галлюцинаций и панических атак.

Третья хворь - это бешенство, которое передается человеку со слюной животного. Пациент умирает от паралича сердца или дыхания, если ему не дать вакцину в течение двух недель после заражения.

Геморрагическая лихорадка Марбурга, прозванная "болезнью зеленых мартышек", тоже наводит ужас на многих врачей. У инфицированного человека повышается температура и возникают нестерпимые боли в животе. Через две недели он умирает от инфекционно-токсического шока.

Замыкает рейтинг страшных болезней "прогрессирующая фибродисплозия", при которой мышцы, сухожилия и связки больного превращаются в кости. Пациент испытывает неописуемые боли. Удаление окостеневших участков провоцирует бурный рост кости: ни скальпель, ни какое-либо лекарство пациенту не помогает.