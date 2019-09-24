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Видео первого пуска ракеты "Уран" в Японском море

13:23
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Крылатая ракета поразила цель

Модернизированный малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Смерч" впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран" в акватории Японского моря. ТВЦ.RU публикует видео Минобороны.

Крылатая ракета Х-35 в установленное время успешно поразила дрейфующую надводную мишень на удалении более 50 километров от боевого корабля.

Для обеспечения боевого упражнения было привлечено 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота.

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