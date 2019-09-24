Депутаты высказались за запрет "наливаек" в домах

Жалобы на работу подобных заведений поступают регулярно

Госдума рассматривает ряд важных законопроектов. Во втором чтении депутаты приняли целый пакет мер для регулирования детского отдыха.

Одна из инициатив предусматривает создание специального реестра детских лагерей. Другая - вводит административную ответственность за нарушения в этой сфере. Если организация или предприниматель оказывали соответствующие услуги, но не были включены в реестр, им грозит штраф до миллиона рублей. Также депутаты рассматривают законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе и барах, расположенных в жилых домах, передает "ТВ Центр".

"Мы имели огромное количество обращений от наших граждан с требованием это запретить. Торговый зал, в котором обслуживаются посетители, должен быть не менее 20 квадратных метров. Потому что если он менее 20 квадратных метров, то ни о каком кафе или реальном баре речи быть не может", - уверен первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

"Мы полностью поддерживаем здоровый образ жизни. Всегда поддерживаем все меры, которые связаны с уменьшением употребления алкоголя, спиртосодержащей продукции и курения, поэтому любые меры на это направленные, вы знаете, мы поддерживаем", - сообщил депутат Госдумы России от фракции ЛДПР Андрей Андрейченко.

"Там, где это можно, надо спокойно торговать, но торговать по закону и хорошей продукцией. Надо поднимать культуру питья и культуру быта", - уверен руководитель фракции КПРФ в Госдуме России Геннадий Зюганов.

"Ну, сколько можно мучить жителей многоквартирных домов? Когда под видом баров там просто идёт ночная торговля. Этот законопроект наша фракция поддерживает", - согласился руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.