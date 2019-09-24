Почти в половине домов Москвы включили отопление

Все работы будут завершены уже завтра

Уже половина жилых домов в Москве получают тепло. Такие данные привели в энергетической компании. Отопление есть также в школах, детских садах, больницах и поликлиниках города. Тепло туда пустили ещё в минувшие выходные. По технологии весь процесс подключения занимает пять суток. Таким образом, все работы будут завершены уже завтра.

"Учитывая погодные условия, а норма такова, что если в течение пяти суток температура наружного воздуха плюс 8 и ниже, среднесуточная температура, то в городе подается тепло. Сейчас эта работа ведется, соответствующее распоряжение подписано, все балансодержатели занимаются приемом тепла, а система МОЭК, Мосэнерго, занимается генерацией и подачей тепла", - заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.