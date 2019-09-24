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На лечение тяжелобольной Миланы Торбиной собрали более 2 млн рублей за сутки

15:02
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Фонд "Подари жизнь" часть собранных денег отправит на лечение других детей

Более двух миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря вам, зрителям телеканала "ТВ Центр" на лечение пятити летней Миланы Торбиной. Накануне мы рассказали, что девочке срочно нужна помощь.

У Миланы - тяжёлое заболевание - острый лимфобластный лейкоз. Первый этап терапии прошёл успешно. Но основной противоопухолевый препарат нужно покупать за границей. Цена за лекарство  для родителей ребёнка неподъемная. Поскольку удалось собрать почти на полмиллиона больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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