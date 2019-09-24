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Москвичей пригласили на выставку автоматов Калашникова

15:06
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Кроме оружия, в Музее Победы покажут документы, которые долгое время находились под грифом "Секретно"

В Музее Победы открылась уникальная выставка автоматов Калашникова, посвящённая столетию легендарного конструктора.

Копии, но выполненные точно, по опытным образцам, из оригинальных материалов. АК-47 знают все, а вот какое оружие ему предшествовало, видели лишь специалисты, да и то немногие. На выставке есть возможность рассмотреть в деталях всё.

Также собраны личные вещи и фотографии конструктора, а ещё документы, которые долгое время находились под грифом "Секретно".

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