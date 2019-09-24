Москвичей научат ухаживать за лежачими больными

Занятия будут бесплатными

В столице на базе 51-й больницы открылась бесплатная школа по уходу за маломобильными людьми. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Здесь будут учить родственников лежачих больных, правильному уходу за близким человеком после выписки из больницы. На первом занятии можно было узнать, как приготовиться к уходу на дому, организовать пространство вокруг пациента, что должна делать сиделка. Обучение проходит не только в виде лекций, но и практики. Ближайший семинар пройдет уже в конце октября.

"Мы рассказываем о том, как вести себя с лежачими больными, дабы исключить осложнения: пролежни, тромбозы, контрактуры. Отсутствие данных осложнений значительно повысит качество жизни пациентов, а также придаст уверенность родственникам, которые за ними ухаживают", - заявил заведующий отделением паллиативной медпомощи в ГКБ №51 Евгений Кондратьев.