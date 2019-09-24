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Похититель шедевра Куинджи из Третьяковки публично извинился

14:58
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Во вторник суд начал оглашать приговор по делу о краже картины

В Замоскворецком суде Москвы начинают оглашать приговор Денису Чуприкову, который в январе этого года похитил картину Куинджи из Третьяковской галереи.

На глазах посетителей и под прицелом камеры наблюдения мужчина снял со стены полотно "Ай-Петри. Крым" и спокойно покинул здание галереи. Задержали его через несколько часов в Одинцовском районе Подмосковья. Там же нашли и пропажу. Известно, что  на картине стоимостью почти 20 миллионов рублей, остались царапины. Стоимость реставрационных работ - а это 13 тысяч рублей - Чуприков уже возместил. Тогда же он частично признал свою вину, впрочем, не объясняя, с чем не согласен. Сегодня Чуприков также был не разговорчив, отмечает "ТВ Центр".

"Пользуясь случаем, приношу публичные извинения Третьяковской галерее, а также Министерству культуры Российской Федерации", - заявил подсудимый Денис Чуприков.

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