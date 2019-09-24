Как будет выглядеть станция "Авиамоторная" Большой кольцевой линии

Первых пассажиров она примет к концу года

Колонны и светильники в виде деталей самолёта, а ещё напоминание о старых индустриальных районах Москвы — так будет выглядеть станция "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро. До конца года она примет первых пассажиров и, помимо пересадки на Калининскую ветку, можно будет напрямую доехать до Некрасовки.

Строительство новой станции Большой Кольцевой линии выходит на финишную прямую. Последними здесь "вырастают" стены служебных помещений. Монолитные работы на "Авиамоторной" практически завершены. Сейчас идет отделка.

Строящаяся станция "Авиамоторная" - еще одна из многочисленных на Большой кольцевой линии. Но у нее есть и особое назначение - пересадка с одноименной станции Калининско-Солцевской линии. В связи с такой реорганизацией изменится и стиль обеих станций. Скульптура парящего Икара переедет на новое место.

А еще новые возможности для пересадки пассажиров откроет второй вестибюль этой станции БКЛ. Он пройдёт через железнодорожные пути Казанского направления. 72 метра сооружения соединят проезд Энтузиастов и улицу Авиамоторную. Пассажиры электричек теперь сразу смогут попасть в метро, не перебегая пути, как раньше.

На будущей станции метро уже смонтированы эскалаторы, сейчас они закрыты защитной плёнкой. Энергоэкономичные, компактные — здесь поместились сразу три, что обеспечит беспрерывный пассажироспуск под землю.

"Мы надеемся до конца этого года завершить все строительные работы, пуско-наладочные, ну и большая надежда, что уже с пассажирами мы поедем уже и на "Авиамоторной", и на "Лефортово", - рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

До конца года планируется завершить работы не только на "Авиамоторной", но и сдать весь этот участок Большой кольцевой линии - от "Нижегородской" до "Лефортово".

Елена Сахно, Александр Козликин, Николай Мурашов. "ТВ Центр".