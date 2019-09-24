Оскандалившийся уральский ректор приравнял геев к исламистам

Яков Силин не потерпит в своем вузе "особенности и отклонения"

Ректор Уральского государственного экономического университета записал видеообращение после скандала с угрозой отчисления студента за подписку в соцсетях на ЛГБТ-паблик. В 13-минутном ролике Яков Силин порассуждал об угрозах со стороны гомосексуалов, наркоманов, исламистов и самоубийц. Видео публикует ТВЦ.RU.

Начал свою речь Силин с рассказа о том, что в его вузе учатся студенты из 56 стран мира, каждый из которых привозит с собой "частичку культуры и проблем". Мониторинг социальных сетей ректор признал, объяснив это заботой о безопасности учащихся – таким образом руководство учебного заведения пытается оградить их от призывов к экстремизму, радикальному исламу, наркотикам и суицидам.

Затем Яков Силин завел разговор о студенте, которого грозили отчислить за поддержку ЛГБТ. Ректор утверждает, что ему "поступил сигнал" от других учеников и родителей о том, что молодой человек "продвигает сообщество нетрадиционной сексуальной ориентации". Не забыл Силин упомянуть, что студент – сирота и был принят на обучение за счет бюджета по квоте. Оскорбил ректора тот факт, что юноша якобы представлялся студентом УрГЭУ.

"У каждого могут быть свои особенности. Но это не означает, что свое мнение, свои особенности и интересы, склонности и отклонения надо навязывать другим", - заявил Яков Силин. При этом ректор не пояснил, какие действия студента были расценены им, как пропаганда и продвижение "сообщества нетрадиционной ориентации".

По мнению уральского PR-технолога Платона Маматова, Силин допустил очередную серьезную ошибку в этой истории. В интервью URA.RU он заявил, что сексуальная ориентация студентов – не дело вуза, а университет должен давать образование, а не регулировать интересы молодых людей.

Скандал в Уральском государственном экономическом университете разгорелся после того, как стало известно, что проректор вуза пригрозил отчислить первокурсника за членство в ЛГБТ-паблике в соцсетях. Когда история вышла на федеральный уровень, руководство учебного заведения стало утверждать, что молодой человек якобы пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения.