Врачи доказали целебные свойства зеленого чая

Результаты исследования удивили

Зеленый чай оказался эффективным оружием против инфекций, устойчивых к антибиотикам. Все дело в природном антиоксиданте эпигаллокатехине (EGCG), который содержится в напитке.

Группа ученых из Университета Суррея установила, что EGCG усиливает действие антибиотика азтреонама, который убивает инфекции, вызванные бактерией Pseudomonas aeruginosa. Эта бактерия поражает людей со слабым иммунитетом, она атакует кровоток и дыхательные пути. Всемирная организация здравоохранения считает ее одной из критических угроз для здоровья.

Как пишет Medical Xpress, антибиотик азтреонам вместе с зеленым чаем эффективно борется с этим недугом. По мнению врачей, EGCG помогает антибиотику проникать в клетку бактерии.

Ранее сообщалось, что неумеренное потребление зеленого чая может вызвать ряд осложнений со здоровьем. Это объясняется высоким содержанием кофеина в напитке.