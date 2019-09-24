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Врачи доказали целебные свойства зеленого чая

13:29
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Результаты исследования удивили

Зеленый чай оказался эффективным оружием против инфекций, устойчивых к антибиотикам. Все дело в природном антиоксиданте эпигаллокатехине (EGCG), который содержится в напитке.
Выяснилась неожиданная опасность чая и кофе в самолете

Группа ученых из Университета Суррея установила, что EGCG усиливает действие антибиотика азтреонама, который убивает инфекции, вызванные бактерией Pseudomonas aeruginosa. Эта бактерия поражает людей со слабым иммунитетом, она атакует кровоток и дыхательные пути. Всемирная организация здравоохранения считает ее одной из критических угроз для здоровья. 

Как пишет Medical Xpress, антибиотик азтреонам вместе с зеленым чаем эффективно борется с этим недугом. По мнению врачей, EGCG помогает антибиотику проникать в клетку бактерии. 

Ранее сообщалось, что неумеренное потребление зеленого чая может вызвать ряд осложнений со здоровьем. Это объясняется высоким содержанием кофеина в напитке. 

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