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План Бориса Джонсона по Brexit с треском провалился в суде

14:45
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Решение премьера приостановить работу парламента признали незаконным

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра страны о приостановке работы парламента. Такой вердикт озвучен во вторник. 

Глава правительства Борис Джонсон отправил депутатов на каникулы 10 сентября, чтобы те успели лучше подготовиться к осенней сессии. Оппозиция тут же усмотрела в этом решении попытку отстранить парламентариев от участия в вопросах Brexit, который должен состоятся 31 октября.

Теперь суд постановил, что законодательный орган может возобновить работу. Решение высшей инстанции обжалованию не подлежит, отмечает "ТВ Центр".

Видео: британцам показали отрубленную голову Бориса Джонсона

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