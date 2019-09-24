План Бориса Джонсона по Brexit с треском провалился в суде

Решение премьера приостановить работу парламента признали незаконным

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра страны о приостановке работы парламента. Такой вердикт озвучен во вторник.

Глава правительства Борис Джонсон отправил депутатов на каникулы 10 сентября, чтобы те успели лучше подготовиться к осенней сессии. Оппозиция тут же усмотрела в этом решении попытку отстранить парламентариев от участия в вопросах Brexit, который должен состоятся 31 октября.

Теперь суд постановил, что законодательный орган может возобновить работу. Решение высшей инстанции обжалованию не подлежит, отмечает "ТВ Центр".

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