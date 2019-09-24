Дети отказались от Николь Кидман из-за религии

Сын и дочь встали на сторону ее экс-супруга

Приемные дети отказались общаться с 52-летней актрисой Николь Кидман. Изабелла и Коннор, которых актриса усыновила вместе со своим первым мужем Томом Крузом, не простили матери ее негативного отношения к саентологии.

Голливудская звезда призналась The Mirror, что приемные дети давно с ней не общаются. Молодые люди не смогли смириться с тем, что убежденная католичка Кидман не разделяет их религиозные убеждения.

Изабелла и Коннор длительное время являются последователями саентологии - движения, которое в некоторых странах признается религиозным. Его адепты верят, что человек проживает не одну жизнь и что сознание может существовать отдельно от тела. Изабелла и Коннор стали саентологами по примеру Тома Круза, с которым они остались после развода родителей.

Также стало известно, что 24-летний Коннор не пустил знаменитую маму на свою свадьбу. Его супругой стала руководительница итальянского отделения Церкви саентологии.

Напомним, вторым мужем Кидман стал австралийский певец Кит Урбан. Они поженились в 2006 году. Через два года у них родилась дочь. Еще через два года в их семье появилась дочь, рожденная суррогатной мамой.