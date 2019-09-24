47 штрафов: гражданская жена подставила Кокорина

Она облюбовала его шикарное авто

У футболиста Александра Кокорина накопилось 47 штрафов за нарушения ПДД, пока он отбывал наказание в колонии. Как оказалось, на автомобиле спортсмена разъезжала его гражданская супруга.

28-летняя певица Дарья Валитова, выступающая под псевдонимом Амели, без зазрения совести пользовалась автомобилем спортсмена. Дорожные камеры зафиксировали блондинку за рулем Mercedes-Benz G65 Mansory, за который Кокорин отдал более 100 миллионов рублей.

За несколько месяцев Валитова накопила штрафов на сумму 29 500 рублей, передает РЕН ТВ. Она неоднократно превышала скоростной режим, выезжала на полосу маршрутного транспорта и игнорировала требования дорожной разметки. Александр Кокорин, который вышел на свободу 17 сентября, уже оплатил часть штрафов.

Ранее сообщалось, что нападающий "Зенита" отметил свое освобождение в ресторане на Кутузовском проспекте. На еду и напитки он потратил 73 тысячи рублей, при этому ему сделали 20-процентную скидку.

В конце прошлого года Кокорин и его брат Кирилл в компании с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким устрлоили две драки в центре Москвы. Пострадали водитель ведущей Первого канала и два чиновника Минпромторга. В мае суд приговорил участников дебоша к полутора годам заключения. Их освободили условно-досрочно.