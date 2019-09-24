ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Если силенок не хватает": Путин попросил помочь регионам со строительством

14:45
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Тему финансирования строительной отрасли президент обсудил с главой Центробанка

В Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Путин поручил выдавать ипотеку под 2%
Путин надеется на снижение ставок по ипотеке
Путин: нужно в целом по стране снижать ставку по ипотеке

Главной темой стало финансирование строительной отрасли и использование эскроу-счетов. Переход на них - процесс сложный и непривычный как для застройщиков, так и для банков. Набиуллина сообщила, что по новой схеме имеют право работать 95 финансовых организаций. Однако готовы это делать только около сорока. Иногда банки затягивают сроки принятия решений по выдаче кредитов застройщикам. Чтобы не допускать нарушений, регулятор ведёт постоянный мониторинг. Особое внимание уделяется подобной работе в регионах. 

Владимир Путин: "Региональные власти должны подключаться, потому что инфраструктура, прежде всего, социальная инфраструктура – это их забота".

Эльвира Набиуллина: "Потому что иначе это проект делается нерентабельным и для банков".

Путин: "Абсолютно верно".

Набиуллина: "Мы уже видим, что это повышает прозрачность строительной отрасли, и понятно, какие финансовые потоки. И главное, конечно, это защищает права людей, дольщиков. И это более цивилизованный способ".

Путин: "Я вас очень прошу внимательно за этим наблюдать, потому что очень важно своевременно скоординировать эту работу: финансовые учреждения с одной стороны, застройщик со второй, местные власти, которые должны поработать над этой инфраструктурой, региональные должны поддержать. И федеральное правительство тоже".

Набиуллина: "Мы с ними очень активно сотрудничаем".

Путин: "Потому что нужно поддержать регионы с точки зрения финансовой обеспеченности для решения всех этих вопросов, если у них самих силёнок не хватает".

Главное сегодня
Строительство жилого дома
Строительство жилого дома
Владимир Путин и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина
Владимир Путин и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.