"Если силенок не хватает": Путин попросил помочь регионам со строительством

Тему финансирования строительной отрасли президент обсудил с главой Центробанка

В Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главной темой стало финансирование строительной отрасли и использование эскроу-счетов. Переход на них - процесс сложный и непривычный как для застройщиков, так и для банков. Набиуллина сообщила, что по новой схеме имеют право работать 95 финансовых организаций. Однако готовы это делать только около сорока. Иногда банки затягивают сроки принятия решений по выдаче кредитов застройщикам. Чтобы не допускать нарушений, регулятор ведёт постоянный мониторинг. Особое внимание уделяется подобной работе в регионах.

Владимир Путин: "Региональные власти должны подключаться, потому что инфраструктура, прежде всего, социальная инфраструктура – это их забота".

Эльвира Набиуллина: "Потому что иначе это проект делается нерентабельным и для банков".

Путин: "Абсолютно верно".

Набиуллина: "Мы уже видим, что это повышает прозрачность строительной отрасли, и понятно, какие финансовые потоки. И главное, конечно, это защищает права людей, дольщиков. И это более цивилизованный способ".

Путин: "Я вас очень прошу внимательно за этим наблюдать, потому что очень важно своевременно скоординировать эту работу: финансовые учреждения с одной стороны, застройщик со второй, местные власти, которые должны поработать над этой инфраструктурой, региональные должны поддержать. И федеральное правительство тоже".

Набиуллина: "Мы с ними очень активно сотрудничаем".

Путин: "Потому что нужно поддержать регионы с точки зрения финансовой обеспеченности для решения всех этих вопросов, если у них самих силёнок не хватает".