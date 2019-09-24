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Дочь Трампа без белья опозорилась на важном мероприятии

15:20
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Иванка наплевала на приличия

37-летняя дочь президента США Иванка Трамп приняла участие в ежегодном саммите Concordia в Нью-Йорке. Участников мероприятия поразило не столько выступление женщины, сколько ее смелый наряд. 
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Иванка Трамп появилась на людях в юбке с 3D-изображением роз, черных туфлях и голубой рубашке, которую она надела на голое тело. Ассистент президента США держалась легко и уверенно, из чего следует, что она намеренно "забыла" про нижнее белье. Кто-то из очевидцев даже предположил, будто ей нравилось эпатировать публику своим внешним видом.

Подписчики Иванки Трамп в Instagram в основном восхитились ее нарядом, однако некоторые интернет-пользователи посчитали, что дочь президента опозорилась, придя на важное мероприятие в неподобающем виде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

- Вы видите то же, что и я?

- Почему ты не носишь бюстгальтер? 

- Вот это ноги!

- Без лифчика? 

- Ради бога, купи бюстгальтер! 

Напомним, Иванка - дочь Трампа от первой жены Иваны Зельничковой. Они состояли в браке с 1977 по 1992 годы. От этого же брака у американского лидера остался сын Эрик. 

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