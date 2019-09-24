Дочь Трампа без белья опозорилась на важном мероприятии

Иванка наплевала на приличия

37-летняя дочь президента США Иванка Трамп приняла участие в ежегодном саммите Concordia в Нью-Йорке. Участников мероприятия поразило не столько выступление женщины, сколько ее смелый наряд.

Иванка Трамп появилась на людях в юбке с 3D-изображением роз, черных туфлях и голубой рубашке, которую она надела на голое тело. Ассистент президента США держалась легко и уверенно, из чего следует, что она намеренно "забыла" про нижнее белье. Кто-то из очевидцев даже предположил, будто ей нравилось эпатировать публику своим внешним видом.

Подписчики Иванки Трамп в Instagram в основном восхитились ее нарядом, однако некоторые интернет-пользователи посчитали, что дочь президента опозорилась, придя на важное мероприятие в неподобающем виде.

- Вы видите то же, что и я?

- Почему ты не носишь бюстгальтер?

- Вот это ноги!

- Без лифчика?

- Ради бога, купи бюстгальтер!

Напомним, Иванка - дочь Трампа от первой жены Иваны Зельничковой. Они состояли в браке с 1977 по 1992 годы. От этого же брака у американского лидера остался сын Эрик.