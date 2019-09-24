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"Вторжение" российского Су-34 напугало Эстонию

15:14
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Москва утверждает, что полет проходил по плану

Эстонские военные возмущены полетом российского Су-34 над Балтикой. Они утверждают, что истребитель вторгся в воздушное пространство Эстонии. Правда, произошел инцидент 23 сентября, а заявил об этом Таллин только через день.
Российские летчики посадили Су-34 и Ан-26 на дорогу посреди поля (видео)

Эстонцы утверждают, что Су-34 летел с выключенным транспондером и нарушил границу в районе острова Вайндло. "Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты", - сказано в сообщении Главного штаба Сил обороны страны.

В Минобороны России слегка удивлены запоздалой реакцией Таллина. "Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение", - заявили в оборонном ведомстве.

По данным российской стороны, российский самолет совершал полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства – "не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля". И 23 сентября эстонская сторона почему-то никаких претензий не предъявила, пишет "Газета.ру".

Остров Вайндло – скала длиной около 500 и шириной чуть более 10 метров, возвышается над уровнем моря на 8 метров. На ней расположен маяк, передает радио Sputnuk.

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