"Вторжение" российского Су-34 напугало Эстонию

Москва утверждает, что полет проходил по плану

Эстонские военные возмущены полетом российского Су-34 над Балтикой. Они утверждают, что истребитель вторгся в воздушное пространство Эстонии. Правда, произошел инцидент 23 сентября, а заявил об этом Таллин только через день.

Эстонцы утверждают, что Су-34 летел с выключенным транспондером и нарушил границу в районе острова Вайндло. "Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты", - сказано в сообщении Главного штаба Сил обороны страны.

В Минобороны России слегка удивлены запоздалой реакцией Таллина. "Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение", - заявили в оборонном ведомстве.

По данным российской стороны, российский самолет совершал полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства – "не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля". И 23 сентября эстонская сторона почему-то никаких претензий не предъявила, пишет "Газета.ру".

Остров Вайндло – скала длиной около 500 и шириной чуть более 10 метров, возвышается над уровнем моря на 8 метров. На ней расположен маяк, передает радио Sputnuk.