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Мадуро выложил фотодоказательство визита в Россию

15:24
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Лидер Венесуэлы во вторник находится в Москве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с визитом в Россию, во вторник он приземлился в Москве. Эту информацию он подтвердил на своей странице в Twitter. Пост сопровождается двумя фотографиями, сделанными в аэропорту. 

Венесуэльский лидер отметил, что его визит в Россию призван укрепить исторические и позитивные отношения между народами. По его словам, братские отношения, которые страны построили за эти годы, являются фундаментом для строительства процветающего будущего Венесуэлы.

В последнее время из-за экономических проблем в Венесуэле обострился политический кризис. Резкое снижение уровня жизни в стране привело к критике режима Николаса Мадуро. Со своей стороны Каракас обвиняет в сложившейся ситуации Вашингтон.

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