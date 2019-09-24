Мадуро выложил фотодоказательство визита в Россию

Лидер Венесуэлы во вторник находится в Москве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с визитом в Россию, во вторник он приземлился в Москве. Эту информацию он подтвердил на своей странице в Twitter. Пост сопровождается двумя фотографиями, сделанными в аэропорту.

Llegamos a la Patria rusa para afianzar nuestras históricas y muy positivas relaciones de intercambio y respeto entre nuestros pueblos. La hermandad que hemos construido a lo largo de los años, es eje fundamental para la construcción del futuro próspero de Venezuela. pic.twitter.com/maQ0zDE71X — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 24, 2019

Венесуэльский лидер отметил, что его визит в Россию призван укрепить исторические и позитивные отношения между народами. По его словам, братские отношения, которые страны построили за эти годы, являются фундаментом для строительства процветающего будущего Венесуэлы.

В последнее время из-за экономических проблем в Венесуэле обострился политический кризис. Резкое снижение уровня жизни в стране привело к критике режима Николаса Мадуро. Со своей стороны Каракас обвиняет в сложившейся ситуации Вашингтон.