На радость москвичам: в октябре наступит лето

Температура поднимется выше климатической нормы

В октябре в столичный регион может вернуться жара. Дневная температура до 20 градусов тепла во второй осенний месяц для Москвы - не редкость, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В октябре у нас в дневные часы бывает и 15°С, и 20°С. Тепло может вернуться именно на такие градусы", — заявила специалист.

Ранее синоптики пообещали москвичам бабье лето. Правда, позже заявили, что его не будет – в регионе наступила астрономическая осень. Но теперь метеорологи снова ожидают, что температурный фон в столице превысит климатическую норму, передает РИА Новости.