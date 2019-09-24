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Сплошная бутафория: раскрыт свадебный обман Собчак и Богомолова

15:46
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Молодожены пожалели денег

Телеведущую Ксению Собчак и режиссера Константина Богомолова, которые 13 сентября с помпой отметили свою свадьбу, заподозрили в попытке сэкономить на еде и напитках.
Собчак и Богомолов после свадьбы попали в историю с маньяком

По слухам, торжественные мероприятия обошлись молодоженам в 16 миллионов рублей. Деньги пошли на катафалк, аренду зала в Музее Москвы, декорации и прочие вещи, которыми Собчак и Богомолов попытались пустить пыль в глаза. На своей странице в Instagram телеведущая выложила бутылку шампанского за восемь тысяч рублей и заявила, что таким напитком угощались ее гости. Возникло впечатление, будто молодые не пожалели денег на торжество.

Однако журналисты выяснили малоприятные подробности свадьбы. Как пишет портал "Дни.ру", гости Собчак и Богомолова так и не попробовали то элитное шампанское, которое нахваливала телеведущая. Многометровый торт с белыми лебедями оказался съедобным лишь частично: четыре из пяти ярусов был бутафорией, облитой пищевым ароматизатором для правдоподобности. На столах стояли простые овощные нарезки, мясное и рыбное ассорти, а также сезонные фрукты. По-видимому, в целях экономии возлюбленные решили не баловать родных и близких дорогими деликатесами. 

Ранее стало известно, что Константина Богомолова хотят отлучить от церкви за богохульный спектакль и церемонию венчания с журналисткой. Поездка на катафалке не прошла для них даром. 

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