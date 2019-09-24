Собянин рассказал о расширении столичного парка электробусов

Московский парк электробусов на сегодняшний день самый крупный в Европе

С 2021 года Москва намерена практически полностью отказаться от закупок дизельных автобусов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте. Глава города рассказал о преимуществах электробусов – этот транспорт комфортабелен и приспособлен для маломобильных граждан.

Собянин сообщил, что электробус вмещает 85 человек. "Низкий уровень пола, пандус и накопительная площадка облегчают проезд для маломобильных граждан, женщин с колясками, велосипедистов и всех, кто перевозит тяжелый груз", - отметил мэр.

По словам Собянина, система климат-контроля делает поездку комфортной в любое время года. "Изучив опыт нашего близкого соседа Хельсинки, мы оснастили электробусы дополнительным отоплением – оно включается во время сильных холодов. Бесплатный Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и информационные медиаэкраны – все это помогает преодолеть расстояние "из пункта А в пункт Б" с интересом и пользой", - сообщил мэр.

Также Собянин отметил значительно больший срок эксплуатации электробусов в сравнении с обычными автобусами при более низких эксплуатационных затратах.