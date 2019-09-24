Первый поезд проехал по Крымскому мосту

Запуск был тестовым

По железнодорожной части Крымского моста впервые проехал поезд. Самоходный вагон отправился со станции "Тамань Пассажирская" и прибыл на станцию "Керчь Южная".

Как сообщает URA.RU, запуск состава был тестовым. Полноценное железнодорожное сообщение будет запущено только в декабре этого года.

Крымский мост, соединивший Керченский и Таманский полуострова является самым протяженным в Европе — его длина 19 километров. Автомобильная часть была введена в эксплуатацию в мае 2018 года для легковых автомобилей. Грузовики поехали по мосту спустя полгода.