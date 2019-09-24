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Первый поезд проехал по Крымскому мосту

15:55
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Запуск был тестовым

По железнодорожной части Крымского моста впервые проехал поезд. Самоходный вагон отправился со станции "Тамань Пассажирская" и прибыл на станцию "Керчь Южная".

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Как сообщает URA.RU, запуск состава был тестовым. Полноценное железнодорожное сообщение будет запущено только в декабре этого года.

Крымский мост, соединивший Керченский и Таманский полуострова является самым протяженным в Европе — его длина 19 километров. Автомобильная часть была введена в эксплуатацию в мае 2018 года для легковых автомобилей. Грузовики поехали по мосту спустя полгода.

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