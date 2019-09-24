Россию лишат ЧМ по футболу?

В Москве информацию назвали вбросом

Международные организации озвучили претензии к антидопинговым структурам – но не к Российскому футбольному союзу. Информация об отстранении сборной России от ЧМ-2022 вряд ли достоверна.

"Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений", — заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

О том, что российскую футбольную сборную могут не допустить до Чемпионата мира 2022 года, ранее сообщил Newsweek. По данным издания, это произойдет, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции по отношению к российскому спорту из-за скандала с Московской антидопинговой лабораторией.

В Госдуме информацию о возможности отстранения российской сборной от чемпионата мира в Катаре назвали вбросом. Как заявил председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, статья показала полную некомпетентность авторов.

"…нелепая постановка вопроса о связи между участием сборной России по футболу в ЧМ-2022 и ситуацией с ВАДА, решения по которой не принято. Не было даже жеребьевки отборочного турнира, да и нашим футболистам еще нужно отобраться на турнир в Катаре", - цитирует Дегтярева "Спорт-Экспресс". Парламентарий посоветовал СМИ не тиражировать подобные голословные заявления.

Днем ранее британская The Telegraph сообщила, что сборную Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. По данным британских журналистов, чиновников из Московской антидопинговой лаборатории подозревают в подделке данных, предоставленных WADA в течение последних 18 месяцев. Как пишет газета, таким образом российская сторона пыталась скрыть системное употребление допинга.