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Убийца Михаила Круга боялся мести

16:45
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Стали известны подробности громкого дела

Банда "Тверские волки", в которую входил  Дмитрий Веселов, убивший певца Михаила Круга, была связана с гибелью еще около 30 человек. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции замглавы управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области Денис Гуреев. По его словам, преступления совершались с 2000 по 2006 год.

В ведомстве также рассказали, что Веселов боялся мести. "Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов перед своей кончиной. Он выражал озабоченность, что ему могут отомстить за убийство Круга", — заявил глава отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тверской области Шихбала Амирсеидов (цитата по "360 Подмосковье").

Накануне в громком деле была поставлена точка. Следователи установили причастных к расправе над певцом и их мотивы.

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Член банды "Тверские волки" Александр Агеев (справа), подозреваемый в причастности к убийству певца Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев (справа), подозреваемый в причастности к убийству певца Михаила Круга
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