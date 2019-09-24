"Вы украли мое детство": Грета Тунберг посмотрела на Трампа и стала мемом

Журналисты с удовольствием цитируют изречения юного ньюсмейкера

Внимание политиков, собравшихся в Нью-Йорке, привлекло выступление на конференции по глобальному потеплению шведской школьницы Греты Тунберг. 16-летняя активистка обвинила мировых лидеров в гибели животных, людей и целых экосистем, а также в том, что они украли у нее детство. Эмоциональные высказывания девочки, которая прославилась одиночными пикетами в защиту окружающей среды, вызвали отклик во всем мире. В том числе немало критики и обвинений в исполнении политического заказа.

Человек года по версии авторитетных СМИ. Возможно, следующий лауреат Нобелевской премии. Наконец, главный ньюсмейкер на саммите ООН по изменению климата. Не много ли для всего-то 16-летней Греты Тунберг, известной, по сути, лишь прогулами школы ради борьбы за экологию. Как бы то ни было ее смелые и гиперэмоциональные обвинения, брошенные прямо в лицо мировым лидерам, мгновенно разлетаются на цитаты, передает "ТВ Центр".

"Все это неправильно, меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране. Вы украли мои мечты, мое детство - вашими пустыми обещаниями! Люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы, многие виды на грани исчезновения, а все, о чем можете говорить вы — это деньги и сказки про рост экономики. Будущие поколения наблюдают за вами. И если вы нас обманете, мы никогда не простим", - заявила Грета Тунберг.

Взрослые дяди и тёти, в чьих руках - судьбы мира, слушали, натянуто улыбались и кивали. Видимо, соглашались: действительно, лучше бы Грета была в школе. А телоператоры тем временем уже в фойе ловили недовольное выражение лица активистки, наблюдающей за Дональдом Трампом - главным климатическим скептиком саммита. Американского президента, к слову, выступление ребёнка позабавил

"Она, похоже, очень счастливая девочка - со светлым прекрасным будущим. Так приятно наблюдать", - сказал Трамп.

Троллинг от Трампа очень точен. Мало в мире подростов, кому повезло так же, как Грете Тунберг. В Нью-Йорк, к примеру, она удивительным образом добралась на яхте Бенджамина де Ротшильда стоимостью в 4 миллиона евро. Сам же трансатлантический рейс обошёлся в 40 тысяч евро. И всё потому, что школьница не летает на самолетах - от них, мол, очень большой "углеродный след". При этом активистку совсем не волнует, что корпус судна создан из композитного материала, который не разлагается, да и производство кевларовых парусов тоже серьезно загрязняет атмосферу. Но кому нужны все эти детали, когда девочку персонально приветствует в Твиттере генсек ООН Гуттереш. А президент Франции Макрон всерьез оправдывается.

"Безусловно, полезны все акты мобилизации на борьбу в защиту климата. Однако необходимо, чтобы эти акции были сконцентрированы против тех стран, которые зашли дальше всех, против тех, кто пытается блокировать действия по защите климата. Не думаю, что сегодня правительства Франции или Германии пытаются блокировать что-то. Мы собираемся закрыть нашу угольную промышленность и прекратить откачивать нефть и газ - мы идем вперед!" – сказал он.

Европа испугалась еще в августе прошлого года, когда в одну из пятниц девочка впервые прогуляла школу и весь день провела под шведским парламентом с плакатиком в руках. Потом за ней, словно, за Гамельнским крысоловом, последовали тысячи подростков. Тунберг стала символом этого экологического фронта. Притом, что о самой проблеме знала крайне мало. Искренне полагала, что если откажется от мяса, то поголовье скота на планете сократится, количество навоза уменьшится, а с ним - и выбросы метана. Та же логика - и с СО2. То, что человечество со всеми своими заводами и коровами выбрасывает в атмосферу ежегодно около 10 гигатонн углекислого газа, в то время как мировой океан, к примеру, 80 гигатонн, Грете невдомек. Ей это вообще не интересно. У девочки - синдром Аспергера. Люди с таким диагнозом могут годами самозабвенно заниматься одним и тем же бессмысленным делом. И никакие доводы слушать не пожелают. Вот только искренним протестом ребёнка с особенностями развития всё это называть опрометчиво. Грета Тунберг, похоже, проект и очень циничный.

"Берут ничего не соображающих школьников, которым, возможно, надо еще где-то азбуку поучить или арифметику, и начинают через них решать разные политические задачи циничного свойства. Иногда - откровенно зарабатывать деньги. В случае с этой школьницей - больной и не очень, возможно, понимающей, что она говорит, этот принцип особенно ясно видно. Фактически девочка думает, что она делает правильные вещи, а ее, очевидно, используют те люди, которые зарабатывают деньги и борются за власть", - рассуждает политолог Сергей Михеев.

Известно, что шведский стартапер Ингмар Рентзог, который помог Грете стать известной, уже заработал на этой истории более 2 миллионов долларов. Политические бонусы получают и европейские партии "Зеленых", активно поддерживающие школьницу. Наконец, в США набирает популярность новое радикальное экологическое движение - Green New Deal. Идеи - точь-в-точь как у Тунберг. Лидер - сенатор от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес - приветствует все начинания девочки. Понятно, что борьба с изменениями климата здесь вторична. Основная мишень - президент-республиканец Трамп, предстоящие выборы. Неслучайно и Джордж Сорос вдруг заинтересовался эко-проблемами. Он человек опытный. Знает, сколь колоссальные политические схемы можно построить на наивном детском лепете.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".