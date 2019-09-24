Российскую делегацию не пустили на Генассамблею ООН. Главное

США не выдали визы 10 членам делегации

В Нью-Йорк российская делегация прибывает в сокращенном составе. На Генассамблее ООН нашу страну представляет Сергей Лавров, но команда министра иностранных дел осталась без главного переводчика, руководителя аппарата главы МИД и ещё шестерых сотрудников внешнеполитического ведомства. В США не улетели и главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по международным делам Леонид Слуцкий и Константин Косачёв. Все десять человек не получили американские визы.

"Американская сторона не оформила въездные визы, тем самым сделав невозможным наше участие в перелете и в работе делегации. И тем самым радикальным однозначным образом нарушив свои обязательства перед международным сообществом, как страна, которая является местом расположения штаб-квартиры ООН. Как страна, которая обязана обеспечивать все необходимые условия для полноценной работы национальных делегаций", - отреагировал Косачев.

В Кремле ситуацию назвали тревожной и неприятной. США всего лишь страна, где размещается штаб-квартира ООН, и россияне должны были лететь в составе официальной делегации на международное мероприятие. Формально в визах не отказано, сотрудники посольства США в Москве просто не вернули паспорта к вылету, а сам инцидент комментировать отказались. В российском МИД уточнили, все документы были поданы в соответствии с регламентом.

"Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и тд. Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой "рано сдали". Что-то у ребят сломалось капитально", - написала Мария Захарова в своем фейсбуке.

В своем заявлении официальный представитель МИД действия американской стороны назвала очередным актом пренебрежения правами суверенных государств. Москва не исключает ответные шаги, а заместителю главы дипмиссии США в России выражен официальный протест. Теперь эта тема станет центральной во время разговора Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Встреча пройдет в Нью-Йорке. Вносятся изменения и в текст речи российского министра, которую он произнесет на Генассамблее ООН. Впрочем, американская сторона продолжает выстраивать мир по своим, а не международным правилам. Визы не выдали и нескольким представителям делегации Ирана, а президенту Хасану Роухани запретили самостоятельно покидать пределы штаб-квартиры ООН, в отель он заселился по специальному разрешению. Наладить отношения Тегерана и Вашингтона пытается французский лидер, на полях Генассамблеи Эммануэль Макрон даже провел закрытую встречу с Хасаном Роухани. Но после Трамп бестактно заявил, что Макрон в переговорах третий лишний.

"Нам не нужен посредник. Эммануэль Макрон мой друг, но мы не ищем посредника. Если Иран чего-то хочет, они и так знают, кому звонить", - заявил президент США.

В момент визита иранского лидера в США стало известно, что британский танкер Stena Impero покидает порт Бандер-Аббас. Судно было задержано Ираном в середине июля. Европа, очевидно, надеется, что на полях Генассамблеи Тегеран и Вашингтон сделают шаги к урегулированию кризиса, но Трамп на личную встречу с Роухани пока не согласен. Глава Белого дома грозит отправить Иран в ад, благодаря новым, самым жестким санкциям. Открыто Трамп выражает недовольство и Украиной, еще в июле он распорядился приостановить военную помощь. И судя по всему, Киев рискует вообще остаться без финансовой поддержки из Вашингтона.

"Я задержал и буду продолжать задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не начнут делать европейские и другие страны. Я считаю, что в первую очередь финансовую помощь Украине должен оказывать Евросоюз, а не США. И я не понимаю, почему только США до сих пор продолжали перечислять эти деньги", - возмутился Трамп.

В Нью-Йорке Трамп заявил, что хочет от Украины больше честности. Возможно, завтра американский лидер встретится с Владимиром Зеленский, который тоже прибыл в США на Генассамблею ООН. Эксперты уверены, глава Белого дома продолжает давить на украинского президента, заставляя его выбрать сторону между республиканцами и демократами. В США предвыборная гонка в самом разгаре, и это все больше будет сказываться на международной обстановке.

Пётр Вершинин, Оксана Фомичева. "ТВ Центр".