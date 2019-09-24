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Принц Гарри и Меган Маркл расстались после трогательного поцелуя на людях

17:01
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Герцогиня Сассекская осталась с пятимесячным Арчи

Меган Маркл в Южной Африке прозвали "джинсовой герцогиней". Супруга принца Гарри в первом официальном семейном туре отдает предпочтение стилю casual – а заодно демонстрирует собственную недавно выпущенную коллекцию. На второй день африканского путешествия Маркл нарядилась в джинсовую куртку, белую сорочку и черные брюки.
Принц Гарри увез затравленную Маркл подальше от Лондона

Герцог и герцогиня Сассекские с утра отправились на пляж Монвабиси недалеко от Кейптауна. 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри пообщались с сотрудниками и детьми благотворительной организации Waves for Change. Это серфингисты, которые принимают в свои ряды подростков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и оказывают им помощь и поддержку – а заодно и обучают держаться на волне.

По окончании встречи, которая прошла весело – с африканскими песнями и танцами – герцог расстался с герцогиней. После трогательного поцелуя, который едва не вызвал слезы умиления у присутствовавших, Меган Маркл поспешила в особняк, где оставался с няней пятимесячный наследник Арчи. А принц Гарри сначала попробовал оседлать волну с серфингистами, а затем отправился проверить уровень подготовки подразделения южноафриканской береговой охраны, пишет Daily Express.

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