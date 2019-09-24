Вдова Круга расплакалась после визита к следователям

Установлены все причастные к преступлению

Во вторник состоялась пресс-конференция, организованная после объявления о закрытии дела об убийстве певца Михаила Круга. Вдова артиста Ирина в своем Instagram выразила благодарность тверским следователям и всем тем, кто расследовал это преступление.

Она также рассказала о своих переживаниях. "Слезы на глазах, Мишу не вернуть, дело закрыто и все кто принимал участие наказаны", - отметила Ирина Круг.

Ранее Следственный комитет установил причастных к убийству Михаила Круга в 2002 году. В нападении на дом известного певца участвовали двое членов банды "Тверские волки". Непосредственный убийства Круга – Дмитрий Веселов – сам был убит в марте 2003 года.

Во вторник также стало известно, что супруга певца не была знакома с участниками его убийства.