Средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице составляет 78 лет

За 10 лет этот показатель вырос на 4 года

Москва является одним из лидеров по демографическим показателям среди мировых мегаполисов.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице достигла 78 лет. Девять лет назад этот показатель равнялся 74,2 года. При этом 646 москвичей перешагнули 100-летний рубеж, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас в городе социальные льготы и выплаты получают более 2,2 миллиона москвичей старшего возраста, в том числе свыше 2 миллионов пенсионеров получают городскую доплату к пенсии. С 1 сентября столичные власти увеличили социальный стандарт минимальных доходов пенсионеров с 17 500 до 19 500 рублей.

Кроме того, в связи с повышением пенсионного возраста сохранены льготы москвичам, достигшим 55/60 лет, в том числе право на бесплатный проезд в общественном транспорте и на пригородных электричках.