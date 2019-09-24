Дружбе конец: Кокорин и Мамаев бросили Протасовицкого в колонии

Ранее футболисты обещали поддержать приятеля на заседании

Клинцовский городской суд Брянской области 24 сентября рассматривает ходатайство Александра Протасовицкого об условно-досрочном освобождении. Он был осужден за драку вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Оба спортсмена, уже освобожденные по УДО, обещали поддержать своего "товарища по несчастью" на заседании.

Однако, по данным ТАСС, ни Кокорина, ни Мамаева в зале суда нет. "По информации, которая у меня есть на данный момент, Кокорин и Мамаев не присутствуют на заседании суда. Приехали только родители Протасовицкого", - приводит агентство слова своего источника.

В СМИ ранее появилась информация со ссылкой на адвоката нападающего "Зенита" и полузащитника "Краснодара" Татьяну Пилипко. Она заявила, что Кокорин и Мамаев планируют поддержать своего друга Александра Протасовицкого в суде.

17 сентября Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева освободили условно-досрочно. Протасовицкий остался в колонии – руководство сообщило, что на него поступили жалобы. Осенью прошлого года эта компания избила в центре Москвы водителя ведущей Первого канала, а немного позже – двоих чиновников Мипромторга. В мае их приговорили к полутора годам лишения свободы.