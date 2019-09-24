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Из князей – в грязь: глава полиции Украины подал в отставку после задержания бывшей жены

17:52
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Брифинг с заявлением руководителя транслировался в прямом эфире

Национальная полиция Украины осталась без руководителя. Сергей Князев подал заявление об отставке министру внутренних дел Незалежной.
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Сообщил об этом событии сам глава Нацполиции во время брифинга, который транслировался в прямом эфире на сайте МВД. Князев заявил, что очень любит свою работу и отдал ей всего себя.

"Это действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Считаю, что этот мой шаг – это шаг главы полиции европейского государства", - заявил Князев.

О причинах своего решения Сергей Князев так и не сказал. Однако ранее стало известно, что польские таможенники задержали бывшую жену главы Нацполиции, Викторию. Она пыталась ввезти на Украину незадекларированные 650 тысяч евро. Информацию, которую опубликовало издание "Страна.ua", Князев пытался опровергнуть.

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