Трамп выдвинул Европе ультиматум из-за Украины

Президент США озвучил условие выделения помощи Украине

Вашингтон не будет выделять помощь Киеву, пока свой вклад не начнут вносить Европа и другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в штаб-квартире ООН, передает РИА Новости.

"Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" — сказал американский лидер.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на высокопоставленные чиновники в Белом доме сообщили, что президент дал распоряжение заблокировать выделение Украине примерно 400 миллионов долларов на военную помощь из-за высокого уровня коррупции в стране.

В сентябре Трамп дал понять, что Украина ему уже не так интересна, как в начале президентского срока.