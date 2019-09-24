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"Хуже Чернобыля": США с трудом предотвратили ядерную катастрофу

18:31
  • вторник
  • 24 сентября 2019

На борту бомбардировщика с термоядерными зарядами вспыхнул пожар

Американские военные приложили немало усилий, чтобы предотвратить ядерную катастрофу. Детали инцидента 15 сентября 1980 раскрыл директор Национальной ливерморской лаборатории Роджер Батцель.
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На авиабазе ВВС США Гранд-Форкс в Северной Дакоте загорелся бомбардировщик В-52. Самолет готовился к боевому дежурству. На его борту было восемь ракет малой дальности AGM-69A и четыре бомбы B28 – все с термоядерными зарядами общей мощностью около 9 мегатонн.

Экипаж покинул горящий самолет, а аэродромные службы на протяжении трех часов боролись с пламенем. Тушение осложнялось порывистым ветром, который раздувал огонь – а также тем, что самолет был полностью заправлен.

В Вашингтоне утверждали, что вероятность аварии была ничтожна. Однако позже эксперты признали: последствия могли быть ужасающими.

"Если бы ветер дул в любом другом направлении, то интенсивное пламя, скорее всего, уничтожило бы самолет вместе с находящимся на его борту оружием, а у экипажа не осталось шансов выжить", — цитирует Батцеля телеканал "Звезда"со ссылкой на издание The Drive. По словам эксперта, последствия могли быть "гораздо хуже, чем Чернобыль".

По расчетам специалистов, при пожаре двигатели ракет, а также обычная взрывчатка в бомбах, скорее всего, взорвались бы. Возможно, термоядерные заряды при этом не сдетонировали бы – тем не менее, шлейф оружейного плутония покрыл бы территорию Северной Дакоты и Миннесоты. Повышенный радиационный фон в этой местности был обеспечен на десятки тысяч лет.

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