"Оставьте в покое!": дочь Заворотнюк набросилась на назойливых журналистов

Девушка опровергла сообщения о приглашении на программу Малахова

Ложь и грязные сенсации – так оценила шумиху вокруг болезни Анастасии Заворотнюк дочь актрисы. Анна опубликовала обращение в Instagram, в котором просит оставить ее семью в покое.

"Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра", — написала Анна Заворотнюк.

Возмутила девушку и появившаяся накануне в СМИ информация о том, что ее якобы приглашали в программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" и предлагали за это 15 миллионов рублей.

"Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию", — пишет дочь Анастасии Заворотнюк.

О том, что 48-летняя актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии, стало известно 13 сентября. На днях сообщалось о выводе врачей, которые решили, что опухоль мозга неоперабельна. Информатор в клинике заявил, что медики прекратили лечение Заворотнюк. Представители артистки от комментариев отказываются.