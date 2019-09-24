"Он устал": состояние Зеленского после скандала с Трампом внушает опасения

Друзья-актеры сильно переживают

Друзья президента Украины оценили состояние главы государства. По мнению бывшего коллеги Владимира Зеленского по студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, украинский лидер выглядит утомленным.

"Немного подустал, как мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но… сложно. Но я думаю, что он знал, куда он шел", — заявил актер в эфире канала "1+1".

Предположительно, на состояние Владимира Зеленского особенно повлиял скандал, разгоревшийся в СМИ из-за его разговора с президентом США Дональдом Трампом. Сообщалось, что американский лидер "давил" на украинского коллегу, вынуждая его связаться с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и помочь ему в расследовании дела о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене. Сын Байдена Хантер был связан с украинской газовой компанией Burisma, членом совета директоров которой являлся когда-то и сам бывший вице-президент.

Кошевой рассказал журналистам и о том, как впервые посетил президентский офис. Евгений отметил, что был одет в шорты, которые контрастировали с пышными интерьерами. Актер признался, что обстановка в здании – давящая, и он почувствовал, что не создан для политики. Также артист понял желание Зеленского переехать в другой офис.