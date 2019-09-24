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"Он устал": состояние Зеленского после скандала с Трампом внушает опасения

19:32
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Друзья-актеры сильно переживают

Друзья президента Украины оценили состояние главы государства. По мнению бывшего коллеги Владимира Зеленского по студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, украинский лидер выглядит утомленным.
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"Немного подустал, как мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но… сложно. Но я думаю, что он знал, куда он шел", — заявил актер в эфире канала "1+1".

Предположительно, на состояние Владимира Зеленского особенно повлиял  скандал, разгоревшийся в СМИ из-за его разговора с президентом США Дональдом Трампом. Сообщалось, что американский лидер "давил" на украинского коллегу, вынуждая его связаться с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и помочь ему в расследовании дела о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене. Сын Байдена Хантер был связан с украинской газовой компанией Burisma, членом совета директоров которой являлся когда-то и сам бывший вице-президент.

Кошевой рассказал журналистам и о том, как впервые посетил президентский офис. Евгений отметил, что был одет в шорты, которые контрастировали с пышными интерьерами. Актер признался, что обстановка в здании – давящая, и он почувствовал, что не создан для политики. Также артист понял желание Зеленского переехать в другой офис.

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