Россия выдвинула "Дылду" на "Оскар"

Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино

Российский оскаровский комитет определился с лентой, которая выдвигается на премию "Оскар". Это фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в комитете.

Действие картины происходит в послевоенном Ленинграде. Две фронтовые подруги пытаются привыкнуть к мирной жизни. На Каннском кинофестивале фильм получил две награды.

Единственным российским кинофильмом, удостоенным "Оскара" в постсоветскую эпоху, стала картина "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова.