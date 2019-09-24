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Россия выдвинула "Дылду" на "Оскар"

19:49
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино

Российский оскаровский комитет определился с лентой, которая выдвигается на премию "Оскар". Это фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в комитете.

Действие картины происходит в послевоенном Ленинграде. Две фронтовые подруги пытаются привыкнуть к мирной жизни. На Каннском кинофестивале фильм получил две награды.

Единственным российским кинофильмом, удостоенным "Оскара" в постсоветскую эпоху, стала картина "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова.

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