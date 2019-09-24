Дроны – на учет: владельцам беспилотников дали месяц на регистрацию

Штраф за незаконный полет – 50 тысяч рублей

Легкие беспилотные аппараты надо срочно ставить на учет. Владельцы дронов должны зарегистрировать их в Росавиации в течение 30 дней после приобретения. Постановление вступает в силу 27 сентября и касается беспилотников весом от 250 граммов до 30 килограммов.

"По постановлению правительства 658… воздушные суда, которые были уже в России, были куплены до вступления в силу правила учета - заявления должны быть поданы в течение 30 дней. Воздушные суда, которые ввезены в страну уже после вступления, а также изготовлены самостоятельно - должны подать заявление в течение 10 дней", - пояснил начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров.

Для постановки дрона на учет необходимо подать заявление - почтовым отправлением, либо через портал учета ВВС, или через портал Госуслуг. К нему необходимо приложить фотографию аппарата. Запуск незарегистрированного дрона обойдется владельцу в 50 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Как отметили в ведомстве, сейчас в России около 500 тысяч таких аппаратов.