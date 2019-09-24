Продрогший Зеленский согласился на российский уголь

Запасов топлива на украинских складах не хватает

Украине нужен уголь, в том числе и из России. Запасы топлива на украинских ТЭЦ тают, и Киеву нужны поставки со всех возможных направлений, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Незалежной Андрей Герус.

"Нам нужен уголь со всех направлений, откуда он только может идти", - написал представитель Зеленского в Facebook.

Герус прокомментировал ситуацию, которая сложилась на западе Украины. Там неизвестные заблокировали движение вагонов с углем. По данным профсоюза горняков, это дело рук участников силовой операции в Донбассе – они утверждают, что уголь везли из России. Полиция уже задержала 28 человек.

Андрей Герус пояснил, что это действительно груз из России - и он предназначен для крупнейшей украинской компании по производству электрической и тепловой энергии "Центрэнерго". По словам представителя президента, высококачественный уголь из Кузбасса должен смешиваться с не столь качественным украинским – так получается топливо, подходящее по параметрам для использования на ТЭЦ. Герус подчеркнул, что вопрос о конкуренции тут не стоит – нужны оба продукта.

Представитель Зеленского напомнил, что новый парламент и правительство начали работу 29 августа – тогда уровень запасов угля на складах был чуть более 700 тысяч тонн. А это всего половина от прошлогоднего показателя. Сейчас ситуация немного улучшилась – но топлива все равно катастрофически не хватает.