ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев рассказал, какой должна стать "Почта России"

22:25
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Премьер поделился ожиданиями от реорганизации "Почты России"

"Почта России" будет преобразована из унитарного предприятия в акционерное общество, на сто процентов принадлежащее государству. Подготовка к этому должна быть закончена не позднее 1 октября, передает "ТВ Центр".

Как сообщил во вторник Дмитрий Медведев, уставный капитал АО "Почта России" превысит 15 миллиардов рублей и будет разделен на акции номиналом одна тысяча рублей.

По словам премьера, после реорганизации почта должна стать самодостаточной организацией и функционировать без финансовой подпитки со стороны государства. При этом играть более значительную роль на рынке информационных и логистических услуг. Глава правительства призвал не забывать и о социальных задачах, которые зачастую решают сотрудники почты.

Главное сегодня
"Почта России"
"Почта России"
Отделение "Почты России"
Отделение "Почты России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.