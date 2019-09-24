Медведев рассказал, какой должна стать "Почта России"

Премьер поделился ожиданиями от реорганизации "Почты России"

"Почта России" будет преобразована из унитарного предприятия в акционерное общество, на сто процентов принадлежащее государству. Подготовка к этому должна быть закончена не позднее 1 октября, передает "ТВ Центр".

Как сообщил во вторник Дмитрий Медведев, уставный капитал АО "Почта России" превысит 15 миллиардов рублей и будет разделен на акции номиналом одна тысяча рублей.

По словам премьера, после реорганизации почта должна стать самодостаточной организацией и функционировать без финансовой подпитки со стороны государства. При этом играть более значительную роль на рынке информационных и логистических услуг. Глава правительства призвал не забывать и о социальных задачах, которые зачастую решают сотрудники почты.