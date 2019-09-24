В Москве завершился фестиваль "Круг света"

Церемонию закрытия показали в прямом эфире

В Москве во вторник завершился девятый международный фестиваль "Круг света". Заключительное музыкально-пиротехническое шоу состоялось на гребном канале в Крылатском, трансляцию в прямом эфире вел телеканал "ТВ Центр".

Световой спектакль под названием "Код единства" проиллюстрировал несколько эпох и главных событий в истории России. За 25 минут зрители совершили путешествие во времени, смогли ощутить, что делает россиян одной нацией.

Завершил вечер высотный фейерверк, для которого использовались заряды калибром до 300 миллиметров. В этом году представления фестиваля прошли на девяти площадках, в том числе на Театральной площади, в музее-заповеднике "Коломенское", в парке Останкино, на проспекте Академика Сахарова, возле музея Победы на Поклонной горе.