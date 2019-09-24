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Германия выдала шенгенские визы жителям ДНР

21:14
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Немецкие депутаты возмущаются по этому поводу

Более 100 тысяч россиян получили немецкие визы с того времени, как Москва начала выдавать российские паспорта жителям Донбасса. При этом немецкие власти не делают различий между обычными паспортами и выданными жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Этот факт возмутил депутата немецкой Свободной демократической партии Ренату Альт. "Канцлер и глава МИД в воскресных речах воспевают поддержку украинского правительства. Но при этом, похоже, без проблем можно клеить визу в российский паспорт, выданный на востоке Украины", - приводит слова парламентария издание Bild. По мнению депутата, таким образом правительство Германии подрывает процесс деэскалации в Донбассе.

Указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных признанных республик Донбасса Владимир Путин. Российский президент подчеркнул, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер. Москва не намерена создавать проблемы для украинских властей.

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