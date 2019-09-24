Трамп дал добро на публикацию своего телефонного разговора с Зеленским

Президент США сообщил об этом в Twitter

Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать стенограмму своего телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер сообщил своим любимым способом – через Twitter.

Трамп написал, что сейчас очень занят – он представляет США в ООН. Тем не менее, президент выкроил время, чтобы дать соответствующее распоряжение – опубликовать стенограмму полностью, без купюр и какой-либо цензуры.

"Вы увидите, что это был теплый, дружеский разговор. Никакого давления, как это бывает у Джо Байдена и его сына – никакого quid pro quo! Это просто продолжение самой большой и разрушительной Охоты на Ведьм", - написал Дональд Трамп.

Джо Байден обвинил президента США в том, что он оказывал давление на украинского лидера во время недавнего телефонного разговора – угрожая прекратить военную помощь Украине, если Зеленский не начнет расследование в отношении деятельности сына бывшего вице-президента, Хантера, на Украине. Трамп называет это "фейком" и "охотой на ведьм".